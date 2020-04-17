Звертатися за відшкодуванням переплати за газ можна буде з 20 квітня – Коболєв

Українські споживачі, які є учасниками програми Газовий запас з 20 квітня можуть звертатися до газопостачальних компаній для відшкодування різниці в ціні на газ.

Про це повідомив глава правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

– З 20-го квітня споживачі можуть звертатися до своїх газопостачальних компаній, щоб обрати зручний спосіб повернення коштів або зарахувати їх для оплати газу в майбутньому. Ми рекомендуємо звернутись до газзбутів одразу, як вони нададуть таку можливість.

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Андрій Коболєв також зазначив, що спеціалісти Нафтогазу звірили дані з усіма газопостачальними компаніями, які продавали газ у межах програми.

Нафтогаз вже направив кошти за невикористаний ресурс Газового запасу на рахунки газзбутів.

До слова, у березні оптову ціну на газ для населення знизили на 14%.