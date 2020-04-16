Звідки у Києві смог – пояснення МВС

Пояснення, звідки у Києві смог, дали у МВС. Зокрема, у відомстві зазначили, що протягом 16 квітня на території Київської області було зафіксовано випадки загорання трав’яного настилу та лісової підстилки у Вишгородському, Іванківському районах та на території Ірпінської зони.

Також на території міста Києва та Київської області фіксували випадки спалювання сухої трави та сміття на території приватних домогосподарств.

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Крім того, на території Житомирської області триває гасіння декількох осередків загорання трав’яного настилу. Зі свого боку, на дим у Києві вплинув вітер, який змінив свій напрям.

Однак у МВС запевнили, що хімічної та радіологічної загрози через смог у Києві не має.

Нагадаємо, сильне забруднення повітря в Києві зафіксували станом на вечір 16 квітня. Фахівці зазначають, що у повітрі виявлені продукти горіння.