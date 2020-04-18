PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Глава УПЦ МП Онуфрій таємно госпіталізований з коронавірусом – ЗМІ

Глава Української Православної церкви Московського Патріархату митрополит Онуфрій заразився коронавірусом і госпіталізований.

Також з коронавірусом госпіталізували митрополита Антонія і ректора Київської духовної академії при Києво-Печерській Лаврі єпископа Сильвестра.

– За даними наших джерел, митрополити Онуфрій і Антоній проходили тест на коронавірус анонімно, і були госпіталізовані під чужим ім’ям. Так вчинили з метою убезпечити РПЦвУ від звинувачень напередодні Великодня, – йдеться в повідомленні.

Читайте: Настоятель Києво-Печерської лаври владика Павло заразився коронавірусом

У ЗМІ припустили, що Онуфрій не проводитиме великодню літургію.

До слова, 17 квітня митрополит Антоній з’явився в програмі Свобода слова Савіка Шустера. Він залишив клініку на цей час і поїхав до Києво-Печерської лаври, щоб взяти участь у прямому ефірі.

Нагадаємо, 14 квітня Онуфрій заявив, що незважаючи на карантин, в храмах УПЦ МП на Великдень пройдуть святкові богослужіння.

Джерело: Релігійна правда

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка