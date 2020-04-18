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Факти / Україна / Політика

Хай у наших серцях буде добро: Зеленський привітав українців з прийдешнім Великоднем

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з прийдешнім Великоднем.

Під час звернення президент побажав Україні миру, а кожному українцеві – радості, достатку і любові.

Крім того, у день Світлого Воскресінням Христового Зеленський закликав громадян залишатися вдома.

– Іще раз закликаю всіх відсвяткувати Великдень вдома. Коли ми всі зостаємося вдома – це, справді, єднання. Єднання заради лікарів, заради здоров’я нашої нації, а, отже, її майбутнього, – відзначив Зеленський.

Читайте: Через порушення карантину на Великдень може захворіти 10% населення – Зеленський

Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував, що після Великодня Україна може оголосити про пом’якшення карантину.

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