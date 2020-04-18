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Факти / Україна

Кількість безробітних за час карантину зросла на 30% – Служба зайнятості

В Україні вже зареєстровано до 400 тис. безробітних громадян, відзвітував Державний центр зайнятості.

Тільки за час обмежувальних заходів через коронавірус кількість людей, які втратили роботу, зросла на третину в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

– Допомогу з безробіття отримують понад 340 тис. осіб, – заявила начальник управління надання послуг населенню Державного центру зайнятості Інна Бондіні.

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Мінімальну допомогу з безробіття на час карантину збільшено до 1 тис. грн, нагадали в Держслужбі зайнятості.

– Кожен п’ятий на обліку служби навіть в умовах карантину знаходить роботу, – додала Бондіні.

До слова, раніше Кабінет міністрів спростив отримання допомоги з безробіття на період карантину.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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