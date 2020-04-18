Під час пандемії коронавірусу варто обмежити перебування немовлят та малих дітей на вулиці. Незважаючи на те, що погода сприяє прогулянкам на свіжому повітрі, варто пояснювати дітям, що перебування на вулиці може нашкодити їхньому здоров’ю.

– Основна порада – залишатися вдома. Я розумію, що важко пояснити дітям, але хмари згущуються. Коронавірус, а у столиці ще і проблеми з повітрям, тому я б радила обмежити прогулянки на вулиці, – говорить лікар-педіатр Марія Жигайло.

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За її словами, якщо немовлята у колисках більш-менш захищені, то старші діти, які вже можуть самостійно ходити, знаходяться у зоні ризику.

– Маски на них не одягнеш, одноразові медичні рукавички також, тому прогулянки у громадських місцях є ризикованими. Я раджу пацієнтам поїхати в село, на дачу, де одна родина, а речі використовує лише вузьке коло людей, – додає лікар-педіатр.

Якщо мова йде про прогулянки у місті, то можна заохочувати дітей саморобними масками або ж самостійно шити їм рукавички.

– Мами можуть креативити та шити маски у вигляді різних звірів або ж самостійно виготовляти рукавички. Дітям буде цікаво, і вони будуть їх носити, – додає спеціаліст.

Крім того, варто більш пильно слідкувати, аби діти нічого не чіпали руками, а після повернення додому мили руки.

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