Лікарі, які боролися з Covid-19 в Ухані, дали поради медикам з України

Між українськими та китайськими медиками відбулася онлайн-конференція, під час якої провідні спеціалісти шанхайського госпіталю, які працювали під час епідемії коронавірусу в Ухані, надали поради українським колегам.

Під час телемосту китайські спеціалісти поділились власним досвідом боротьби з епідемією.

– Наголосили про необхідність зонування всередині госпіталів, аби уникнути повторного зараження… У жодному разі не нехтувати стандартизованими засобами захисту для лікарів, – йдеться у повідомленні Дніпропетровської ОДА.

Читайте: В Ухані перерахували жертв Covid-19: цифри збільшилися на 1,2 тис.

Крім того, медики з Китаю порівняли коронавірус та свинячий грип. На їхню думку, ці віруси дають однакові симптоми: пневмонія, тромбоемболічні ускладнення.

Онлайн-конференція з китайцями уже третя для українських лікарів. До цього вони спілкувалися зі спеціалістами із Ізраїлю та Італії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ухань допомагає Австралії побороти коронавірус. До Сіднея було відправлено 90 тонн масок та халатів.

Джерело: Дніпропетровська ОДА