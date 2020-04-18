Ми повинні були б мати зараз понад 17 тис. хворих на Covid-19 – Ляшко

Якби Україна ввела карантин не 12 березня, а на тиждень пізніше, тоді в країні було б понад 17 тис. хворих на коронавірус.

Про це сказав санітарний лікар Віктор Ляшко.

– Якщо ми подивимося на наше математичне моделювання, яке було зроблене в кінці лютого, то, станом на 12 квітня, ми повинні були б мати близько 17 тис. коронавірусних хворих, – сказав він.

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Раніше Ляшко розповів, що українці стали значно менше хворіти на грипоподібні захворювання завдяки карантину. Це дало можливість вивільнити місця у відділеннях інтенсивної терапії для хворих на коронавірус.

Нагадаємо, станом на 18 квітня в Україні зафіксовано 5 106 випадків інфікування коронавірусом.