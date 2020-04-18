Ми є прихильниками ПЛР-тестування на Covid-19 – Степанов про експрес-тести

Міністерство охорони здоров’я є прихильником проведення ПЛР-тестування для діагностики коронавірусу.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Ми прихильники проведення ПЛР-тестування, яке ми проводимо чітко за алгоритмом після появи симптомів, і далі вибудовуємо тактику в залежності від результатів, – сказав він.

За його словами, для підтвердження діагнозу потрібне проведення ПЛР-тесту, незалежно від того, який результат дав експрес-тест.

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Степанов зазначив, що часто людина робить експрес-тест, перебуваючи в інкубаційному періоді, тому вона бачить негативний результат і вважає себе здоровою. Через це вона починає порушувати самоізоляцію і заражати інших людей.

Міністр повідомив, що за минулу добу в Україні було проведено 5 152 ПЛР-тестів.

Раніше Факти ICTV розповідали, де в Києві та в регіонах пройти тестування на коронавірус.