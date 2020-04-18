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Факти / Україна

На Херсонщині чотири населені пункти закривають на карантин

Міста Олешки та Генічеськ, а також селища Малі Копані та Ліві Солонці Херсонської області будуть закриті на карантин.

Карантин триватиме з 13.00 18 квітня до 06.00 21 квітня.

У населених пунктах проводитимуться дезінфікуючі заходи для зупинки поширення коронавірусу, тому вони будуть закриті для в’їзду-виїзду.

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Причиною введення карантину стало збільшення кількості хворих у цих регіонах.

У місті Олешки встановлять п’ять карантинних блокпостів, два пости в селі Малі Копані, один в селі Ліві Солонці і два в місті Генічеськ.

Дотримання карантинних заходів контролюватиме поліція шляхом цілодобового патрулювання.

– Звертаємося до місцевих жителів: не лякайтеся і не панікуйте, а прислухайтеся до порад і підготуйтеся до тимчасових обмежень. Просимо громадян обмежити пересування вулицею, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на 18 квітня в Херсонській області зафіксовано 56 випадків зараження коронавірусом.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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