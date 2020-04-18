Підуть з усіма цілуватися: Комаровський прогнозує хвилю Covid-19 після Великодня

Педіатр Євген Комаровський прогнозує хвилю інфікувань коронавірусом в Україні після великодніх свят.

– Що б ми не казали, як би не закривали, якби не переконували з кожної праски – у неділю народ у масі своїй піде відвідувати храми, рідню і триразово цілуватися з усім, що ворушиться, – написав лікар.

Наплив пацієнтів із Covid-19 може статися в період з 27 квітня до 9 травня з піком приблизно 1-2 травня, підрахував Комаровський.

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– Якщо 1-2 травня з’явиться багато важких хворих, значить ми в активній фазі інфекційного процесу. Карантин потрібно продовжувати. Якщо ж ні – з карантину потрібно плавно і правильно виходити, – вважає педіатр.

Раніше Комаровський розповів, що влада зможе припинити протиепідеміологічні заходи через коронавірус, коли на території країни протягом 28 днів не буде нових випадків інфікування.