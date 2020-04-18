Погода в Україні на сьогодні, 18 квітня 2020

У Києві в суботу без опадів, температура повітря вночі +1°, вдень +12°. У неділю мінлива хмарність, 0° … +10°.

У Львові в суботу без опадів, вночі +2°, вдень +13°. У неділю мінлива хмарність, -1°… +14°.

У Луцьку в суботу вночі 0°, вдень +12°, без опадів. У неділю вночі -1°, вдень +13°, мінлива хмарність.

У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря +1°…+12°. У неділю до +13°, хмарно з проясненнями.

Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +6°, вдень +19°. У неділю +5°…+15°.

У Харкові в суботу без опадів, температура вночі -1°, вдень +12°. У неділю +4°…+12°, хмарно з проясненнями.

У Дніпрі в суботу без опадів, температура вночі +1°, вдень +12°. У неділю мінлива хмарність, температура повітря +3°…+14°.

У Сімферополі завтра без опадів, +5°…+18°. У неділю +8°…+19°, хмарно з проясненнями.

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Жителям Маріуполя на суботу обіцяють хмарну погоду, температура вночі +4°, вдень +18°. У неділю без опадів, температура до +16°.

У Краматорську в суботу сонячно, температура вночі -2°, вдень +14°. У неділю температура до +13°, мінлива хмарність.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі -2°, вдень +13°. У неділю +4°…+14°, хмарно з проясненнями.

Нагадаємо, внаслідок негоди 16 квітня в Україні було знеструмлено 155 населених пунктів у п’яти областях.