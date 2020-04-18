У Києві 65 нових випадків Covid-19, 26 – у Києво-Печерській лаврі

У Києві за добу ще 65 людей захворіли на коронавірус, серед них – шість медиків, 26 – у Києво-Печерській Лаврі.

Станом на ранок 18 квітня 2020 року у столиці підтвердили 770 випадків захворювання на Covid-19.

– Захворіли 24 жінки віком від 24 до 69 років та 41 чоловік віком від 19 до 92 років, – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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За його словами, до лікарень міста госпіталізували 11 пацієнтів, усі інші перебувають під контролем медиків на самоізоляції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що станом на 9.30 18 квітня 2020 року в Україні зафіксовано 5 106 випадків захворювання на коронавірус.

Джерело: Віталій Кличко