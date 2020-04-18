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Факти / Україна

У Запоріжжі зафіксовано 62 випадки коронавірусу

Коронавірус у Запоріжжі зафіксовано у 62 осіб. Всього в області підтверджено 127 випадків інфікування Covid-19.

У Запорізькій області з коронавірусом госпіталізовано 38 осіб, амбулаторно лікуються 74.

Всі хворі ізольовані, їм надається необхідна медична допомога.

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За весь час в області було зафіксовано два летальні випадки. 13 людей вилікувалися від коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 5 106 випадків інфікування коронавірусом. Загалом 133 людей померли, а 275 пацієнтів одужали.

За добу було виявлено 444 нових випадків.

Джерело: Запорізька ОДА

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