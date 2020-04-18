В Україні 978 медиків і 332 дитини захворіли на коронавірус – Степанов

На коронавірус в Україні захворіли 978 медиків і 332 дитини.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 5 106 осіб, з них 332 дитини, а також 978 медичних працівників, – зазначив він.

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Нагадаємо, станом на 18 квітня в Україні зафіксовано 5 106 випадків інфікування коронавірусом. Загалом 133 людей померли, а 275 пацієнтів одужали. За добу було виявлено 444 нових випадків.