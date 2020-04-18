Станом на 9.30 18 квітня 2020 року в Україні зафіксовано 5 106 випадків інфікування коронавірусом.

Загалом 133 осіб померли, а 275 пацієнтів одужали. За добу було виявлено 444 нових випадків.

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Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 319 випадків;

Волинська область — 134 випадки;

Дніпропетровська область — 104 випадки;

Донецька область — 14 випадків;

Житомирська область — 197 випадків;

Закарпатська область — 166 випадків;

Запорізька область — 127 випадків;

Івано-Франківська область — 462 випадки;

Кіровоградська область — 234 випадки;

м. Київ — 770 випадків;

Київська область — 280 випадків;

Львівська область — 221 випадок;

Луганська область — 9 випадків;

Миколаївська область — 31 випадок;

Одеська область — 106 випадків;

Полтавська область — 49 випадків;

Рівненська область — 283 випадки;

Сумська область — 82 випадки;

Тернопільська область — 366 випадків;

Харківська область — 62 випадки;

Херсонська область — 56 випадків;

Хмельницька область — 41 випадок;

Чернівецька область — 840 випадків;

Черкаська область — 141 випадок;

Чернігівська область — 12 випадків.

Нагадаємо, до 24 квітня в країні введено карантин, який передбачає низку обмежень. Факти ICTV зібрали все, що потрібно знати про карантин в Україні.