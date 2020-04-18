Станом на 9.30 18 квітня 2020 року в Україні зафіксовано 5 106 випадків інфікування коронавірусом.
Загалом 133 осіб померли, а 275 пацієнтів одужали. За добу було виявлено 444 нових випадків.
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Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 319 випадків;
- Волинська область — 134 випадки;
- Дніпропетровська область — 104 випадки;
- Донецька область — 14 випадків;
- Житомирська область — 197 випадків;
- Закарпатська область — 166 випадків;
- Запорізька область — 127 випадків;
- Івано-Франківська область — 462 випадки;
- Кіровоградська область — 234 випадки;
- м. Київ — 770 випадків;
- Київська область — 280 випадків;
- Львівська область — 221 випадок;
- Луганська область — 9 випадків;
- Миколаївська область — 31 випадок;
- Одеська область — 106 випадків;
- Полтавська область — 49 випадків;
- Рівненська область — 283 випадки;
- Сумська область — 82 випадки;
- Тернопільська область — 366 випадків;
- Харківська область — 62 випадки;
- Херсонська область — 56 випадків;
- Хмельницька область — 41 випадок;
- Чернівецька область — 840 випадків;
- Черкаська область — 141 випадок;
- Чернігівська область — 12 випадків.
Нагадаємо, до 24 квітня в країні введено карантин, який передбачає низку обмежень. Факти ICTV зібрали все, що потрібно знати про карантин в Україні.