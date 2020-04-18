PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

В Україні зафіксовано 5 106 випадків інфікування коронавірусом, 444 за добу

Станом на 9.30 18 квітня 2020 року в Україні зафіксовано 5 106 випадків інфікування коронавірусом.

Загалом 133 осіб померли, а 275 пацієнтів одужали. За добу було виявлено 444 нових випадків.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 319 випадків;
  • Волинська область — 134 випадки;
  • Дніпропетровська область — 104 випадки;
  • Донецька область — 14 випадків;
  • Житомирська область — 197 випадків;
  • Закарпатська область — 166 випадків;
  • Запорізька область — 127 випадків;
  • Івано-Франківська область — 462 випадки;
  • Кіровоградська область — 234 випадки;
  • м. Київ — 770 випадків;
  • Київська область — 280 випадків;
  • Львівська область — 221 випадок;
  • Луганська область — 9 випадків;
  • Миколаївська область — 31 випадок;
  • Одеська область — 106 випадків;
  • Полтавська область — 49 випадків;
  • Рівненська область — 283 випадки;
  • Сумська область — 82 випадки;
  • Тернопільська область — 366 випадків;
  • Харківська область — 62 випадки;
  • Херсонська область — 56 випадків;
  • Хмельницька область — 41 випадок;
  • Чернівецька область — 840 випадків;
  • Черкаська область — 141 випадок;
  • Чернігівська область — 12 випадків.

Нагадаємо, до 24 квітня в країні введено карантин, який передбачає низку обмежень. Факти ICTV зібрали все, що потрібно знати про карантин в Україні.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка