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Факти / Україна

50 українців вилікувалися від коронавірусу за кордоном – МЗС

Станом на 19 квітня, 152 українця лікуються від коронавірусу за кордоном, одночасно 50 громадян вже одужали.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

50 українців одужали: у Греції 22, в Польщі 6, в Домініканській Республіці та Японії по 4, в Італії та Нігерії по двоє і по одному в Бельгії, Великій Британії та Північної Ірландії, Єгипті, ОАЕ, Таїланді, Німеччині, Нідерландах, Португалії, Швеції та Швейцарії.

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У той же час сім громадян України за кордоном померли від інфікування коронавірусом.

На сьогодні 152 громадянина України за кордоном досі лікуються.

50 українців вилікувалися від коронавірусу за кордоном - МЗС

Раніше Факти ICTV писали, що станом на 9.30 19 квітня в Україні зафіксовано 5 449 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією.

Загалом 141 особа померла, а 347 пацієнтів одужали. За добу було виявлено 343 нових випадки.

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