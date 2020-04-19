50 українців вилікувалися від коронавірусу за кордоном – МЗС

Станом на 19 квітня, 152 українця лікуються від коронавірусу за кордоном, одночасно 50 громадян вже одужали.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

50 українців одужали: у Греції 22, в Польщі 6, в Домініканській Республіці та Японії по 4, в Італії та Нігерії по двоє і по одному в Бельгії, Великій Британії та Північної Ірландії, Єгипті, ОАЕ, Таїланді, Німеччині, Нідерландах, Португалії, Швеції та Швейцарії.

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У той же час сім громадян України за кордоном померли від інфікування коронавірусом.

На сьогодні 152 громадянина України за кордоном досі лікуються.

Раніше Факти ICTV писали, що станом на 9.30 19 квітня в Україні зафіксовано 5 449 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією.

Загалом 141 особа померла, а 347 пацієнтів одужали. За добу було виявлено 343 нових випадки.