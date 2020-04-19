Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні з метою недопущення поширення нового коронавірусу запроваджений 12 березня.
До 24 квітня призупинено заняття в навчальних та дошкільних закладах, а також скасовано масові заходи.
Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін.
З 17 березня по 24 квітня всі пункти пропуску через державний кордон закриті для міжнародних пасажирських перевезень.
До 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.
МОЗ зобов’язало лікарні перенести планові операції на більш пізній термін, щоб звільнити місця для прийому хворих коронавірусом.
З 6 квітня в країні були запроваджені нові обмеження, серед яких носіння маски і документів, що засвідчують особу.
Станом на 09.30 18 квітня в Україні зафіксовано 5 106 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією.
Загалом 133 людини померли, а 275 пацієнтів одужали. За добу виявлено 444 нових випадки.