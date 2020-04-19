PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні з метою недопущення поширення нового коронавірусу запроваджений 12 березня.

До 24 квітня призупинено заняття в навчальних та дошкільних закладах, а також скасовано масові заходи.

Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін.

З 17 березня по 24 квітня всі пункти пропуску через державний кордон закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

До 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.

МОЗ зобов’язало лікарні перенести планові операції на більш пізній термін, щоб звільнити місця для прийому хворих коронавірусом.

З 6 квітня в країні були запроваджені нові обмеження, серед яких носіння маски і документів, що засвідчують особу.

Станом на 09.30 18 квітня в Україні зафіксовано 5 106 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією.

Загалом 133 людини померли, а 275 пацієнтів одужали. За добу виявлено 444 нових випадки.

З початку З кінця
Пряма трансляція
08:54 - 19 квітня

В Україні 74% померлих від Covid-19 мали супутні захворювання, повідомили у Центрі громадського здоров’я.

Зокрема, вони “мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень”.

Водночас летальність від коронавірусу серед осіб старше 50 років становить 5,1%, а у віковій групі до 50 років – майже вдев’ятеро нижчу (0,6%).

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
08:28 - 19 квітня

Пандемія залишила нас вдома, проте не позбавила свята Великодня, так прем’єр-міністр Денис Шмигаль привітав українці зі святом Воскресіння Христового.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
20:12 - 18 квітня

Станом на 18 квітня в Херсонській області 63 лабораторно підтверджених випадки на коронавірус. 6 людей повністю одужали, одна людина померла.

Упродовж останньої доби виявлено 7 нових випадків. Усі вони контактували із раніше виявленими хворими на Covid-19, повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв.

 

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
18:35 - 18 квітня

Кількість військовослужбовців Держприкордонслужби, у яких підтверджено захворювання на Covid-19, зросла до чотирьох, повідомила прес-служба ДПСУ.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
16:39 - 18 квітня

Китайські лікарі, що працювали в Ухані, дали свої рекомендації українським медикам.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
15:20 - 18 квітня

Українці стали значно менше хворіти на грипоподібні захворювання завдяки карантину.

Про це сказав санітарний лікар Віктор Ляшко.

– Позитивний момент: значно скоротилося число інфікованих грипом і грипоподібними захворюваннями, не рахуючи коронавірусної хвороби. Іноді ось ці хвилі давали нам зростання захворювань в березні-початку квітня. Зараз ми бачимо стрімке падіння, – сказав він.

За його словами, зменшення кількості хворих на грип дало можливість вивільнити місця у відділеннях інтенсивної терапії для хворих на коронавірус.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
15:19 - 18 квітня

У Сторожинецькій центральній районній лікарні Чернівецької області помер пацієнт з двосторонньою пневмонією та підозрою на коронавірус.

– 54-річний чоловік з Красноїльська звернувся до медичного закладу 15 квітня. У нього діагностували двосторонню пневмонію. Хворого лікували в інфекційному відділенні, він перебував на кисневій дотації, – повідомляє ОДА.

18 квітня стан чоловіка різко погіршився, його перевели в реанімацію, проте, незважаючи на зусилля лікарів, хворий помер. Чоловік мав також ішемічну хворобу серця та гіпертонію, раніше пережив інфаркт та інсульт.

– Результатів тестів на наявність коронавірусної інфекції поки чекають, – додали в ОДА.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
15:15 - 18 квітня

Кількість зареєстрованих безробітних зросла протягом карантину на третину – до 400 тис. осіб, повідомила начальник управління надання послуг населенню Державного центру зайнятості Інна Бондіні.

– На сьогодні статус безробітного мають близько 400 тис. людей, з них допомогу по безробіттю отримують понад 340 тис. осіб, – сказала вона.

За її словами, за час карантину кількість зареєстрованих безробітних зросла протягом карантину на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
11:44 - 18 квітня

Міста Олешки та Генічеськ, а також селища Малі Копані та Ліві Солонці Херсонської області будуть закриті на карантин.

Карантин триватиме з 13.00 18 квітня до 06.00 21 квітня.

У населених пунктах проводитимуться дезінфікуючі заходи для зупинки поширення коронавірусу, тому вони будуть закриті для в’їзду-виїзду.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
22:48 - 17 квітня

В Україні збільшилася кількість летальних випадків під час Covid-19, повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Статистика правдива, вона така є. Зараз у нас трішечки більше 4,5 тис. хворих, із них – 150 летальні (випадки. – Ред.), – повідомив лідер держави в ефірі одного з українських телеканалів.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
<12...77>

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка