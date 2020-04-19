Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

15:20 -

Українці стали значно менше хворіти на грипоподібні захворювання завдяки карантину.

Про це сказав санітарний лікар Віктор Ляшко.

– Позитивний момент: значно скоротилося число інфікованих грипом і грипоподібними захворюваннями, не рахуючи коронавірусної хвороби. Іноді ось ці хвилі давали нам зростання захворювань в березні-початку квітня. Зараз ми бачимо стрімке падіння, – сказав він.

За його словами, зменшення кількості хворих на грип дало можливість вивільнити місця у відділеннях інтенсивної терапії для хворих на коронавірус.