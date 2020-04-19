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Факти / Україна / Суспільство

Карантин у Вербну неділю: чому росте кількість хворих на Covid-19

Причиною росту кількості випадків коронавірусу в Україні є недотримання карантину та збільшення кількість тестувань на Covid-19.

Про це заявив на голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу.

– Багато хто не дотримався наших рекомендацій на Вербну неділю і масово відвідували богослужіння. У зв’язку з цим, прояви хвороби були на 4-5 день після того, як люди інфікувалися. І ми побачили відразу зростання захворюваності, – заявив Степанов.

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Також, медики збільшили кількість тестувань на ПРЛ – раніше робили близько 1 тис. тестувань, а зараз більше 5 тис., зазначив Степанов.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили коронавірус. Усього в країні 5 449 хворих на Covid-19, 141 особа померла, а 347 пацієнтів одужали.

Джерело: МОЗ

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