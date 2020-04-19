На ченців Святогірської лаври поліція завела кримінальне провадження

Поліція порушила кримінальне провадження за подіями у Святогірській Свято-Успенській лаврі, де у Великодню ніч зібралися близько 300 осіб.

Люди не дотримувалися карантину, а служителі лаври не організували необхідні заходи.

– У Святогірській Свято-Успенській лаврі зафіксовано збори людей в кількості 300 осіб, при цьому не була дотримана соціальна дистанція і інші правила карантину. За фактом розпочато кримінальне провадження за ст.325 Кримінального кодексу України Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масових отруєнь, – йдеться в повідомленні.

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Станом на ранок 19 квітня поліція зареєструвала чотири випадки недотримання карантину в Донецькій області, святкова служба пройшла в 275 храмах.

Ще за трьома випадками порушення карантину зараз йде вивчення матеріалів, після чого їм буде дана правова оцінка. Поліція продовжує працювати в посиленому режимі.

Як писали Факти ICTV, у Святогірській Лаврі в Донецькій області кілька сотень людей були присутні на пасхальному богослужінні вночі.

Джерело: Поліція Донецької області