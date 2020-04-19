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Факти / Україна

На Одещині від коронавірусу помер медик

В Одеській області 19 квітня в лікарні помер хворий на коронавірус медичний працівник.

Про це повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций.

За словами очільника ОДА, ввечері в лікарні Подільська помер 60-річний медпрацівник, якого було госпіталізовано 17 квітня в стані середньої тяжкості. У чоловіка були хронічні захворювання.

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– Але сьогодні вранці, у зв’язку з прогресивним погіршенням стану та наростанням дихальної недостатності, пацієнта було переведено на ШВЛ. На жаль, кілька годин тому він пішов з життя, – написав Куций.

В регіоні лабораторія підтвердила 137 випадків зараження коронавірусом.

На Одещині від коронавірусу помер медик

Раныше Факти ICTV писали, що станом на 9.30 19 квітня в Україні зафіксовано 5 449 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією.

Загалом 141 особа померла, а 347 пацієнтів одужали. За добу було виявлено 343 нових випадки.

Фото: Dreamstime

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