Погода в Україні на сьогодні, 19 квітня 2020

У неділю 19 квітня в Україні очікується прохолодна і суха погода.

У Києві в неділю мінлива хмарність, 0°…+10°.

У Львові в неділю хмарно з проясненнями, -1°…+14°.

У Луцьку в неділю вночі -1°, вдень +13°, мінлива хмарність.

У Вінниці в неділю до +13°, хмарно з проясненнями.

Одеситам у неділю обіцяють мінливу хмарність – +5°…+15°.

У Харкові в неділю +4°…+12°, хмарно з проясненнями.

У Дніпрі в неділю мінлива хмарність, температура повітря +3°…+14°.

У Сімферополі в неділю +8°…+19°, хмарно з проясненнями.

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Жителям Маріуполя в неділю без опадів, температура до +16°.

У Краматорську в неділю температура до +13°, мінлива хмарність.

У Сєвєродонецьку в неділю +4°…+14°, хмарно з проясненнями.

Нагадаємо, внаслідок негоди 16 квітня в Україні було знеструмлено 155 населених пунктів у п’яти областях.