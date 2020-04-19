Привітання з Великоднем від глави УГКЦ: ми цьогоріч святкуємо по-особливому

Цьогорічний спосіб, як Україна святкує Великдень, нагадують події із святого Євангеліє.

Про це каже глава Української греко-католицької церкви Святослав у великодньому посланні.

– Ми цьогоріч святкуємо Пасху по-особливому. Аби пережити глибше цю подію, пригадаймо собі, як і коли вперше апостоли зустріли Воскреслого Христа. Як його найближчі учні сприйняли вістку про Христове Воскресіння. Вони не були в храмі біля гробу, а були в домі за закритими дверима зі страху перед юдеями, як пише нам про це Святе Євангеліє. І там у домашніх просторах за зачиненими дверима вони зустрічають свого Воскреслого Спасителя, – каже глава УГКЦ.

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– Господь освячує нам наші домівки, наші серця і сідає з нами за великодній сніданок, бо наступне його питання було до переляканих учнів: чи маєте щось з’їсти? Він їхній страх перетворює на радість. Відчуття втрати – у досвід великого здобутку, досвід особистої присутності Христа, який через хрест, страждання і воскресіння переможно вийшов з гробу і прийшов до них додому, – каже Святослав.

Нагадаємо, Українська греко-католицька церква готова віддати свої храми під лікарні у разі загострення пандемії коронавірусу в Україні.

Джерело: УГКЦ