Священники, які причащають хворих на коронавірус, муситимуть йти на самоізоляцію.
Про це заявив глава Православної церкви України Епіфаній.
– Якщо священник все ж таки прийде до хворого, то після таїнства він два тижні повинен перебувати на самоізоляції. І тому це питання дуже складне, – каже митрополит Епіфаній.
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Окремі представники духовенства раніше пропонували передавати дари для причастя в капсулах від ліків. Однак, церква ще не розглядала таку можливість.
Нагадаємо, глава Православної церкви України митрополит Епіфаній звернувся до українців та закликав залишатися вдома у період великодніх свят.