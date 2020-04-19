Священники, які причащають хворих на коронавірус, муситимуть йти на самоізоляцію.

Про це заявив глава Православної церкви України Епіфаній.

– Якщо священник все ж таки прийде до хворого, то після таїнства він два тижні повинен перебувати на самоізоляції. І тому це питання дуже складне, – каже митрополит Епіфаній.

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Окремі представники духовенства раніше пропонували передавати дари для причастя в капсулах від ліків. Однак, церква ще не розглядала таку можливість.

Нагадаємо, глава Православної церкви України митрополит Епіфаній звернувся до українців та закликав залишатися вдома у період великодніх свят.