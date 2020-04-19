В Україні 19 квітня святкують Воскресіння Христове або Великдень. Через загрозу поширення вірусу, влада заборонила великі скупчення людей, тому і збиратися на пасхальну службу парафіянам також не можна.

Телеканал ICTV транслюватиме церковну службу Української Греко-Католицької Церкви 19 квітня о 7:30 ранку. У Патріаршому соборі Воскресіння Христового буде відслужено Надгробне, Пасхальну утреню, Архиєрейську Божественну Літургію і посвячення пасок.

Читайте: Карантин на Великдень: як освятити паски і відзначити свято без штрафів

Також службу на Великдень можна подивитися в онлайн-трансляції на сайті Факти ICTV.

Онлайн-трансляція служби на Великдень 2020:

Початок трансляції о 7.30 ранку 19 квітня, а триватиме – до 11.00.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Раніше Факти ICTV писали, скільки коштуватиме продуктовий набір для кошика на Великдень 2020, і що вплинуло на зростання цін на головні його складові.