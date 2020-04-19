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Факти / Україна

Церковна служба на Великдень 2020 (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ НА ICTV)

В Україні 19 квітня святкують Воскресіння Христове або Великдень. Через загрозу поширення вірусу, влада заборонила великі скупчення людей, тому і збиратися на пасхальну службу парафіянам також не можна.

Телеканал ICTV транслюватиме церковну службу Української Греко-Католицької Церкви 19 квітня о 7:30 ранку. У Патріаршому соборі Воскресіння Христового буде відслужено Надгробне, Пасхальну утреню, Архиєрейську Божественну Літургію і посвячення пасок.

Читайте: Карантин на Великдень: як освятити паски і відзначити свято без штрафів

Також службу на Великдень можна подивитися в онлайн-трансляції на сайті Факти ICTV.

Онлайн-трансляція служби на Великдень 2020:

Початок трансляції о 7.30 ранку 19 квітня, а триватиме – до 11.00.

Раніше Факти ICTV писали, скільки коштуватиме продуктовий набір для кошика на Великдень 2020і що вплинуло на зростання цін на головні його складові.

Фото: Dreamstime

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