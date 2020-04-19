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Факти / Україна / Суспільство

У Києві підтвердили 31 новий випадок захворювання на коронавірус

31 випадок коронавірусу зафіксували у Києві за минулу добу.

Одна людина померла, пише міський голова Києва Віталій Кличко у себе на Facebook.

– Загалом у Києві вже 801 підтверджений випадок захворювання на Covid-19, – написав мер столиці.

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Захворіли 18 жінок вiком вiд 29 до 76 років. Також 11 чоловіків від 26 до 77 рокiв. Також серед хворих на Covid-19 – 13-річний підліток та 10-річна дівчинка.

– До лікарень столиці госпіталізували п’ять пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків. Залишайтеся вдома на Великодні свята! Бережіть себе та своїх близьких, – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, станом на 9.30 19 квітня в Україні зафіксовано 5 449 випадок коронавірусу.

Загалом 141 особа померла, а 347 пацієнтів одужали.

Джерело: Віталій Кличко

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