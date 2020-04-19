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Факти / Україна / Суспільство

У жіночому монастирі УПЦ зафіксували два випадки коронавірусу

В Головчинецькому Свято-Преображенському жіночому монастирі УПЦ МП виявили два випадки коронавірусу.

Про це повідомила Хмельницька міська рада.

Захворіли дві монахині із жіночого монастиря в селі Головчинці Летичівського району.

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Чи закриватимуть монастир на карантин наразі невідомо.

За останню добу в Хмельницькому підтвердили 14 нових випадків Covid-19, кількість хворих в області становить 48.

Нагадаємо, у Святогірській Лаврі в Донецькій області кілька сотень людей були присутні на пасхальному богослужінні вночі.

Люди проігнорували карантин і заклики влади залишатися вдома.

Джерело: Хмельницька міськрада

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