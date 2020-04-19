У жіночому монастирі УПЦ зафіксували два випадки коронавірусу

В Головчинецькому Свято-Преображенському жіночому монастирі УПЦ МП виявили два випадки коронавірусу.
Про це повідомила Хмельницька міська рада.
Захворіли дві монахині із жіночого монастиря в селі Головчинці Летичівського району.
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Чи закриватимуть монастир на карантин наразі невідомо.
За останню добу в Хмельницькому підтвердили 14 нових випадків Covid-19, кількість хворих в області становить 48.
Нагадаємо, у Святогірській Лаврі в Донецькій області кілька сотень людей були присутні на пасхальному богослужінні вночі.
Люди проігнорували карантин і заклики влади залишатися вдома.
Джерело: Хмельницька міськрада