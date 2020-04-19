У ЗСУ три нові випадки Covid-19, загалом – 32 інфікованих

У Збройних силах України станом на 19 квітня зареєстровано 32 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19, двоє одужали та двоє померли.

За добу коронавірус підтвердився у трьох військових. Усі вони перебувають на лікуванні у госпіталях Вінниці, Чернівців, а також у звичайній лікарні на Львівщині.

Стан здоров’я пацієнтів задовільний.

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Нині на ізоляції (самоізоляціяї) перебувають 300 військовослужбовців ЗСУ.

В Україні за минулу добу у 343 хворих підтвердили коронавірус. Усього в країні 5 449 інфікованих Covid-19, 141 особа померла, а 347 пацієнтів одужали.