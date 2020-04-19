Пандемія залишила нас вдома, проте не позбавила свята Великодня, так прем’єр-міністр Денис Шмигаль привітав українці зі святом Воскресіння Христового.

– Я вірю у те, що Україна подолає всі виклики, які стоять зараз перед нами…Я би дуже хотів, щоб у цей день кожна українська родина відчувала тепло і затишок, радість і впевненість у майбутньому. Бажаю усім міцного здоров’я, благополуччя і благодаті. Христос воскрес! – побажав глава уряду.

Шмигаль також подякував медикам за боротьбу з епідемією коронавірусу, пожежника і рятувальникам – за те, що завжди приходять на допомогу, військовим – за оборону країни і вчителям – за те, що швидко адаптувалися до нових умов.

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19 квітня в Україні святкують Воскресіння Христове або Великдень. Телеканал ICTV транслює службу УГКЦ з Патріаршого собору Воскресіння Христового. Також її можна подивитися в онлайн-трансляції на сайті Фактах ICTV.