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Факти / Україна / Суспільство

В Україні 5 449 осіб заразилися коронавірусом, 343 за добу

Станом на 9.30 19 квітня в Україні зафіксовано 5 449 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією.

Загалом 141 особа померла, а 347 пацієнтів одужали. За добу було виявлено 343 нових випадки.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 330 випадків;
  • Волинська область — 150 випадків;
  • Дніпропетровська область — 110 випадків;
  • Донецька область — 16 випадків;
  • Житомирська область — 211 випадків;
  • Закарпатська область — 182 випадки;
  • Запорізька область — 131 випадок;
  • Івано-Франківська область — 480 випадків;
  • Кіровоградська область — 245 випадків;
  • м. Київ — 801 випадок;
  • Київська область — 304 випадки;
  • Львівська область — 245 випадків;
  • Луганська область — 24 випадки;
  • Миколаївська область — 37 випадків;
  • Одеська область — 112 випадків;
  • Полтавська область — 61 випадок;
  • Рівненська область — 308 випадків;
  • Сумська область — 83 випадки;
  • Тернопільська область — 390 випадків;
  • Харківська область — 67 випадків;
  • Херсонська область — 63 випадки;
  • Хмельницька область — 47 випадків;
  • Чернівецька область — 889 випадків;
  • Черкаська область — 151 випадок;
  • Чернігівська область — 12 випадків.

Нагадаємо, до 24 квітня в країні введено карантин, який передбачає низку обмежень. Факти ICTV зібрали все, що потрібно знати про карантин в Україні.

Джерело: МОЗ

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