Великдень – це перемога життя над смертю – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський тримає під особистим контролем питання дотримання карантину під час Великодніх богослужінь.

Зафіксували поодинокі випадки порушення карантину.

Найбільше порушень на Донеччині – там розпочали кілька кримінальних проваджень.

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У Запорізькій, Рівненській та Чернігівській областях поліцейські склали три адміністративні протоколи.

– Цьогоріч на богослужіння прийшло 130 тис. вірян. Торік на Великдень у церквах зібралося 7,5 млн прихожан. Ця різниця показує свідомість українців, наше бережливе ставлення до рідних і близьких. Ми справді показали, що Великдень – це перемога життя над смертю, – каже Зеленський.

Як писали Факти ICTV, в одеському храмі Різдва Присвятої Богородиці священики УПЦ МП, незважаючи на карантинні обмеження, вночі та вранці 19 квітня проводили освячення пасок на вулиці.