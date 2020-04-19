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Факти / Україна / Суспільство

Вікна не відкривати: яка ситуація із забрудненням повітря у Києві

Індекс забрудення повітря у Києві, за даними ресурсу IQAir, станом на 9.00 19 квітня становить 162, що значно перевищує допустимі норми.

Це означає, що бажано не відкривати вікна та не виходити на вулицю без крайної потреби.

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Індекс забрудення повітря у Києві

Водночас, за даними ДСНС, радіаційний фон у столиці не перевищено.

Станом на ранок 19 квітня рятувальники продовжують гасіння осередків тління трав’яного настилу, пеньків та деревини у Виступовицькому та Бережестському лісництвах на території Житомирської області.

Нагадаємо, забруднення повітря у Києві зафіксували ввечері 16 квітня. Причиною стали пожежі в Житомирській області та Чорнобильській зоні, а також північно-західний вітер.

Фото: Dreamstime

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