Глава Православної церкви України Епіфаній розповів, як освятити паски в умовах домашньої самоізоляції.

Потрібно після богослужіння окропити паски освяченої на Хрещення водою.

– Після звершення богослужінь в храмах, долучившись до них по телевізору або через інші засоби зв’язку, люди мають можливість самостійно взяти освячену на Йордан воду і окропити нею паски або ті святині, які ми приносимо зазвичай в храм в цей час, – каже Епіфаній.

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Глава ПЦУ закликав віруючих не брати безпосередню участь в богослужіннях, а дивитись їх онлайн.

Як писали Факти ICTV, на Великдень відбулися святкові богослужіння у 13 658 храмах в усіх регіонах, у них взяли участь майже 130 тис. українців.