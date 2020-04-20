Дарниця формує стратегічний запас сировини для виробництва критично важливих ліків

Фармацевтична компанія Дарниця має достатній запас препаратів, які можуть застосовуватися під час лікування тяжких і критичних пацієнтів, інфікованих вірусом SARS-CoV-2.

За оцінками лікарів, пацієнтам з Covid-19, які підключені до апаратів ШВЛ і перебувають у важкому стані у відділенні інтенсивної терапії, може знадобитися до 50 різних лікарських засобів.

Голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків підкреслив, що Дарниця також формує запаси сировини для забезпечення виробництва необхідних ліків у подальшому.

– В Україні повинен бути стратегічний запас ліків. Йдеться про седативні засоби, анестетики, препарати для реанімації, міорелаксанти і антибіотики. Продуктовий портфель Дарниці включає значну частину лікарських засобів, які можуть застосовуватися при невідкладних станах, зокрема, у випадках Covid-19. Ми оцінюємо, що їх запасів достатньо на строк від двох до чотирьох місяців. Також ми формуємо запаси сировини, щоб забезпечити виробництво препаратів відповідно до потреб системи охорони здоров’я, – зазначив Шимків.

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Шимків нагадав, що препарати Дарниці також входять у затверджений у березні Кабміном перелік лікарських засобів, медичних виробів і обладнання, призначених для запобігання виникнення і розповсюдження Covid-19.

– Дарниця виготовляє і інші лікарські засоби, що не входять до затвердженого урядом переліку, але в яких може виникнути необхідність у критичних ситуаціях, – додав він.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що Дарниця готова виробляти препарат з гідроксихлорохіном для боротьби з коронавірусом.