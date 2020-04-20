Кабмін пояснив, чому сім областей не надали результатів тестування на Covid-19

В уряді пояснили причини затримки одержання даних щодо кількості заражених коронавірусом із семи областей.

Так, в одному з регіонів відбулася технічна помилка, десь перезавантажували обладнання.

Крім того, на Великдень багато українців з підозрілими симптомами вирішили не звертатися до лікарів. Однак в уряді повідомили, що всі дані обов’язково будуть включені до загальної статистики.

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Нагадаємо, 20 квітня МОЗ не отримав дані про тестування на коронавірус з семи областей. Загалом за минулу добу в Україні зафіксували 261 новий випадок Covid-19.

Загальна кількість хворих зросла до 5 710 осіб, з них 151 летальний, 359 пацієнтів одужали.