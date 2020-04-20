Коронавірус у ЗСУ: 35 хворих та 2 летальні випадки

За минулу добу в Збройних силах України підтвердили ще 3 випадки інфікування коронавірусом.

– За минулу добу зареєстровано 3 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. Двоє хворих перебувають у закладах охорони здоров’я (Хмельницька міська лікарня – 1 працівник ЗС України, Житомирський госпіталь – 1 військовослужбовець), у Львівській області – 1 військовослужбовець лікується вдома під наглядом медичної служби, – повідомляють у ЗСУ.

Усього в ЗСУ зареєстровано вже 35 випадків захворювання на Covid-19, з них 2 людини одужали та 2 летальних випадки.

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На ізоляції та самоізоляції перебувають 309 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 38 осіб.

Нагадаємо, станом на ранок 20 квітня в Україні зафіксовано 5 710 випадків коронавірусу, з них – 151 летальний, 359 пацієнтів одужало.

Джерело: Командування медичних сил ЗСУ