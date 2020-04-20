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Факти / Україна

На Вінниччині підтвердили першу смерть від коронавірусу

У понеділок, 20 квітня, у Вінницькій області зафіксовано першу смерть від коронавірусу.

Про це повідомляє Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ.

– Станом на 11.00 20.04.2020 року на території Вінницької області зареєстровано 535 підозр на Covid-19. У 330 випадках виявлений коронавірус, зокрема у 23 дітей.

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Померла одна особа. Одужало 22 особи, що підтверджено двома негативними результатами лабораторних досліджень.

Загалом лабораторно підтверджені випадки зареєстровані на 24 адміністративних територіях Вінницької області.

Нагадаємо, станом на ранок 20 квітня в Україні зафіксовано 5 710 випадків коронавірусу, з них – 151 летальний, 359 пацієнтів одужало.

Фото: Getty Images

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