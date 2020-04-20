Почаїв закривають на в’їзд і виїзд через спалах коронавірусу

У місті Почаїв (Тернопільська область), де розташована Почаївська лавра, з 21 квітня вводиться заборона на в’їзд і виїзд.
Таке рішення ухвалили через різке зростання захворюваності на коронавірус.
Також контрольно-пропускні пункти в Почаєві посилюють військовослужбовцями Кременецького військового комісаріату для патрулювань, а також рятувальниками, які проводитимуть дезінфекцію і знезараження транспортних засобів.
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До слова, за минулу добу у Почаєві зареєстрували 13 випадків захворювання на коронавірус.
Нагадаємо, на Великдень, 19 квітня, попри заборону у Почаївській Свято-Успенській лаврі служба відбулася за участі значної кількості вірян, які не дотримувалися дистанції.