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Факти / Україна

Почаїв закривають на в’їзд і виїзд через спалах коронавірусу

У місті Почаїв (Тернопільська область), де розташована Почаївська лавра, з 21 квітня вводиться заборона на в’їзд і виїзд.

Таке рішення ухвалили через різке зростання захворюваності на коронавірус.

Також контрольно-пропускні пункти в Почаєві посилюють військовослужбовцями Кременецького військового комісаріату для патрулювань, а також рятувальниками, які проводитимуть дезінфекцію і знезараження транспортних засобів.

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До слова, за минулу добу у Почаєві зареєстрували 13 випадків захворювання на коронавірус.

Нагадаємо, на Великдень, 19 квітня, попри заборону у Почаївській Свято-Успенській лаврі служба відбулася за участі значної кількості вірян, які не дотримувалися дистанції.

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