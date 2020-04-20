Поливаний понеділок у 2020 році відзначають 20 квітня – на другий день після Великодня.
Цей день пов’язує християнські та язичницькі традиції, але віряни продовжують їх дотримуватись. Вважається, що Поливаний понеділок – день очищення водою, тому заведено обливати всіх зустрічних.
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Що не можна робити в Поливаний понеділок:
- Не можна сумувати та думати про погане.
- Не можна сваритися, лаятися і злитися.
- Не можна дуже багато їсти.
- Багато алкоголю також пити не можна.
- Не можна сидіти вдома поодинці
- Не можна займатися домашніми справами і будь-якою роботою.
Прикмети в Поливаний понеділок:
- Перелітні птахи не співають – очікуйте заморозків.
- Ранковий дощ – дощове літо.
- Безвітряно, синє небо – найближчим часом бути дощу.
- Ясна сонячна погода віщує таке ж літо.
Нагадаємо, раніше ми публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.