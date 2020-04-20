Поливаний понеділок у 2020 році відзначають 20 квітня – на другий день після Великодня.

Цей день пов’язує християнські та язичницькі традиції, але віряни продовжують їх дотримуватись. Вважається, що Поливаний понеділок – день очищення водою, тому заведено обливати всіх зустрічних.

Читайте: Великодній поливаний понеділок: традиції та обряди

Що не можна робити в Поливаний понеділок:

Не можна сумувати та думати про погане.

Не можна сваритися, лаятися і злитися.

Не можна дуже багато їсти.

Багато алкоголю також пити не можна.

Не можна сидіти вдома поодинці

Не можна займатися домашніми справами і будь-якою роботою.

Прикмети в Поливаний понеділок:

Перелітні птахи не співають – очікуйте заморозків.

Ранковий дощ – дощове літо.

Безвітряно, синє небо – найближчим часом бути дощу.

Ясна сонячна погода віщує таке ж літо.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.