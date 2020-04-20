Порушення карантину на Великдень: поліція відкрила п’ять кримінальних справ

Через порушення карантину на Великдень поліція порушила п’ять кримінальних справ.

Радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт зазначив, що усі вони пов’язані з порушеннями у храмах УПЦ МП. Найбільш грубі порушення були у Почаївській лаврі (Тернопільська область) та у Святогірській (Донецька область). Усі справи порушені за статтею 325.

Він наголосив, що, передусім, йдеться про рішення настоятелів конкретних храмів, які на власний розсуд допустили велике скупчення людей.

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Юрій Тандіт також додав, що загалом МВС позитивно оцінює ситуацію зі святкуванням Великодня у храмах УПЦ МП.

За його словами, правоохоронці вдячні ПЦУ, УГКЦ, римо-католикам та протестантам за дотримання карантину.

Нагадаємо, раніше поліція порушила кримінальне провадження на монахів Святогірської Свято-Успенської лаври, де у Великодню ніч зібралися близько 300 осіб.