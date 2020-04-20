Пожежі на Житомирщині: уряд готує виплату компенсацій потерпілим

Кабінет міністрів розгляне питання компенсації збитків, які були завдані через пожежі у Житомирській області.

– Цю допомогу потрібно буде надати з резервного фонду. Якщо люди втратили будинки, якщо їм потрібні будматеріали, треба подивитися, що необхідно – і допомогти. Держава має підтримувати громадян у такий складний період, – повідомив президент Володимир Зеленський.

Читайте: Пожежі в Україні: яка ситуація зараз та чи є подальші загрози

Наразі відомо, що через надзвичайну ситуацію у Житомирській області було відселено близько півсотні людей. Орієнтовна сума збитків становить 25 млн грн. Багато згорілих будинків були порожніми.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що причиною масового поширення пожеж стали порушення правил пожежної безпеки.

Нагадаємо, раніше Арсен Аваков повідомив, що пожежі на Житомирщині ліквідують за три-чотири дні.

Фото: МВС