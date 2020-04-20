У Києві за добу підтвердили ще 49 випадків коронавірусу, загальна кількість зросла до 850 осіб.

Про це повідомив Віталій Кличко.

– Ще у 49 киян за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус. З них – у 2 медиків.

Також за минулу добу зафіксували 2 летальні випадки.

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Захворіли 23 жінки вiком вiд 27 до 74 років та 25 чоловіків віком вiд 20 до 75 рокiв, також серед хворих – 13-річний хлопчик.

До лікарень столиці госпіталізували 21 пацієнта. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Нагадаємо, станом на ранок 20 квітня в Україні зафіксовано 5 710 випадків коронавірусу, з них – 151 летальний, 359 пацієнтів одужало.