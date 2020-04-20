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Факти / Україна

У Києві повітря очистилося майже до норми

У Києві, Київській та Житомирській областях якість атмосферного повітря покращилася, концентрація пилу та залишків горіння наблизилась до норми.

Про це заявив заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко під час брифінгу.

За його словами, ситуація покращилась завдяки зусиллям  пожежників і деяким змінам синоптичної ситуації, зокрема зміні напрямку вітру та короткочасним дощам.

– Завислі речовини – пил і залишки горіння – близькі або дещо вищі за гранично допустимі концентрації. Вміст у повітрі діоксиду сірки, діоксиду азоту, оксиду вуглецю та формальдегіду близький до гранично допустимої концентрації і навіть нижчий, – наголосив Прокопенко.

Він також додав, що таке явище, як задимленість, уже не спостерігається.

Світовий рейтинг за індексом якості повітря:

У Києві повітря очистилося майже до норми

Раніше Факти ICTV розповідали про ситуацію з пожежами в Україні.

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