Україна – це ти! Жителі двору хором заспівали патріотичну пісню

У Києві в Солом’янському районі мешканці будинку хором заспівали пісні на всю вулицю.
Сусіди домовились про це заздалегідь, хоча для когось-таки це точно був приємний сюрприз.
У чаті будинку мешканці обговорили, що та о котрій співати.
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Вибір зупинили на патріотичній пісні Тіни Кароль Україна – це ти!
Також не обійшлося без традиційної Червоної рути.
До речі, подібний флешмоб влаштували жителі Комфорт Таун. Там мешканці комплексу заспівали гімн України.