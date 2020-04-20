Україна – це ти! Жителі двору хором заспівали патріотичну пісню

У Києві в Солом’янському районі мешканці будинку хором заспівали пісні на всю вулицю.

Сусіди домовились про це заздалегідь, хоча для когось-таки це точно був приємний сюрприз.

У чаті будинку мешканці обговорили, що та о котрій співати.

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Вибір зупинили на патріотичній пісні Тіни Кароль Україна – це ти!

Також не обійшлося без традиційної Червоної рути.

До речі, подібний флешмоб влаштували жителі Комфорт Таун. Там мешканці комплексу заспівали гімн України.