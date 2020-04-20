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Факти / Україна

В Україні 261 новий випадок Covid-19, загальна кількість зросла до 5 710 осіб

Станом на 9.30 20 квітня в Україні зафіксовано 5 710 випадків коронавірусу.

Про це свідчать дані МОЗ.

– Станом на 9.00 20 квітня в Україні 5710 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 151 летальний, 359 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 261 новий випадок.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 330 випадків;
  • Волинська область — 158 випадків;
  • Дніпропетровська область — 118 випадків;
  • Донецька область — 16 випадків;
  • Житомирська область — 226 випадків;
  • Закарпатська область — 196 випадків;
  • Запорізька область — 134 випадки;
  • Івано-Франківська область — 512 випадків;
  • Кіровоградська область — 246 випадків;
  • м. Київ — 850 випадків;
  • Київська область — 333 випадки;
  • Львівська область — 253 випадки;
  • Луганська область — 24 випадки;
  • Миколаївська область — 37 випадків;
  • Одеська область — 137 випадків;
  • Полтавська область — 63 випадки;
  • Рівненська область — 312 випадків;
  • Сумська область — 83 випадки;
  • Тернопільська область — 414 випадків;
  • Харківська область — 73 випадки;
  • Херсонська область — 63 випадки;
  • Хмельницька область — 49 випадків;
  • Чернівецька область — 906 випадків;
  • Черкаська область — 165 випадків;
  • Чернігівська область — 12 випадків.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Станом на ранок 20 квітня 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 454 повідомлення про підозру на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 17 822 повідомлення про підозру.

Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на сайті Факти ICTV.

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