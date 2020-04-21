39% українців мають фінансові труднощі, 45% не мають заощаджень – опитування

Близько 90% українців зазначають, що з переходом на карантин в рамках боротьби з поширенням коронавірусної хвороби Covid-19 у них виникли нові проблеми.

Про це свідчать результати третьої хвилі CATI-опитування роллінгового формату, проведеного компанією Research&Branding Group з 11 до 17 квітня 2020 року.

Найчастіше до таких відносять появу фінансових труднощів (39% проти 30% в першу хвилю, яка проводилася з 28 березня до 3 квітня), турботу про здоров’я близьких (25% проти 30% в першу хвилю), відсутність транспортного сполучення між містами (22 % проти 14% раніше) і тривогу через невизначеність ситуації (19%).

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Наразі значна частина українців (45% проти 41% тиждень тому, в другу хвилю опитування, проведену 4-10 квітня) зазначає, що не має жодних заощаджень. Більшість власників заощаджень (30%) вважають, що їх вистачить не більше, ніж на 1 місяць проживання.

Як і тиждень тому, приблизно кожен четвертий українець продовжував ходити на роботу (24%), а приблизно кожен шостий (16%) працював дистанційно.

– Зараз думки українців щодо того, якою буде їхнє життя після карантину, помітно розходяться. У поточній хвилі 47% з них вважало, що їхнє життя після карантину в цілому не зміниться (в другу хвилю їхня частка становила 42%), а 44% вважало, що вона зміниться так чи інакше, – йдеться в прес-релізі за результатами дослідження.

Обсяг вибіркової сукупності під час опитування становив 1 тис. 410 респондентів. Очікувана середня помилка вибірки за довірчивою ймовірності 0,95 становить ± 3,5%.

Нагадаємо, карантин в Україні планують продовжити до 12 травня, але низку обмежень знімуть.