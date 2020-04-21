Без карантину в Україні було б зараз 125 тис. хворих на Covid-19 – Ляшко

Якби Україна не впровадила превентивні заходи, то зараз в країні могло бути близько 125 тис. хворих на Covid-19.

Про це заявив санітарний лікар Віктор Ляшко.

– Зараз у нас 5 700 випадків підтверджених. Ми розуміємо, що карантин працює, карантин дає свої позитивні результати, – сказав він.

За його словами, в Міністерстві охорони здоров’я хочуть запобігти виникненню серцево-судинних захворювань у населення.

Читайте: Ляшко сказав, чого досягла Україна завдяки місяцю карантину

– А це необхідно збільшувати трохи фізичну рухливість. Тому ми анонсуємо деякі речі, які пропонуватимемо Кабінету міністрів України. Що в умовах карантину можна пом’якшити для того, щоб збільшити рухливість без значної шкоди для протиепідемічних заходів, які ми впроваджуємо, – сказав він.

Ляшко додав, що необхідно почати відновлювати деякі сфери економіки, якщо вони будуть дотримуватися протиепідемічних умов.

Нагадаємо, Ляшко заявив, що запропонує Кабміну продовжити карантин мінімум до 12 травня.