Через коронавірус закривають на карантин лікарню Подільська на Одещині

На двотижневий карантин закривають міську лікарню міста Подільськ Одеської області.

У закладі великою кількість випадків Covid-19 серед медичних працівників, повідомив глава Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций.

– Всі медпрацівники і пацієнти в обов’язковому порядку пройдуть ПЛР-тестування, – каже він.

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Подільськ — найбільше місто півночі Одеської області, тут мешкає більше 40 тис. людей.

В Подільську зареєстровано 37 випадків Covid-19. В Одеській області підтверджені 146 випадків. У Біляївському районі з містом Теплодар — 27 випадків.

Як повідомлялося, станом на 9.30 21 квітня в Україні на коронавірус захворіли 6 125 людей, померли – 161. Подолали недугу 367 пацієнтів.

Джерело: Максим Куций