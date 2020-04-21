Поступове послаблення обмежень у столиці запроваджуватимуть після того, коли буде подолано пік поширення захворювання на коронавірус.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

– Ми повинні пройти пік хвороби. Його в Україні та місті очікуємо за тиждень-два. Після цього, виходячи із ситуації, впроваджуватимемо поступове послаблення обмежувальних заходів.

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Також він додав, що деякі європейські країни, що вже пройшли пік захворювання, починають послаблювати обмеження. Але дуже обережно і поволі.

– Я спілкуюся з мерами міст Європи, з очільниками деяких держав. Аналізую, як і що вони роблять у цій ситуації, – зазначив Кличко.

Київ також вже розробив план поетапного послаблення обмежень.

– Ми розуміємо, що бізнес повинен працювати, що місто має розвиватися. Що потрібно оживляти економіку.

Нагадаємо, карантин в Україні планують продовжити до 12 травня, але низку обмежень знімуть.