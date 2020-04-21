PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Коли у Києві послаблять карантин – пояснення Кличка

Поступове послаблення обмежень у столиці запроваджуватимуть після того, коли буде подолано пік поширення захворювання на коронавірус.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

– Ми повинні пройти пік хвороби. Його в Україні та місті очікуємо за тиждень-два. Після цього, виходячи із ситуації, впроваджуватимемо поступове послаблення обмежувальних заходів.

Читайте: У Києві підтвердили 42 нових випадки захворювання на коронавірус

Також він додав, що деякі європейські країни, що вже пройшли пік захворювання, починають послаблювати обмеження. Але дуже обережно і поволі.

– Я спілкуюся з мерами міст Європи, з очільниками деяких держав. Аналізую, як і що вони роблять у цій ситуації, – зазначив Кличко.

Київ також вже розробив план поетапного послаблення обмежень.

– Ми розуміємо, що бізнес повинен працювати, що місто має розвиватися. Що потрібно оживляти економіку.

Нагадаємо, карантин в Україні планують продовжити до 12 травня, але низку обмежень знімуть.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка