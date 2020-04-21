Коли закінчиться карантин в Україні

12 березня 2020 року рішенням уряду в країні оголосили загальнонаціональний карантин, який мав тривати три тижні до 3 квітня, однак через зростання кількості інфікованих коронавірусом ці заходи продовжили до 24 квітня.

Із 6 квітня набули чинності жорсткіші правила карантину, які покликані максимально обмежити пересування людей на вулицях та у громадських місцях.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 8 квітня заявив, що упродовж квітня карантинний режим не скасують та не пом’якшать.

Найімовірніше, його подовжать до початку травня.

— Протягом квітня ми не відступимо від карантину, який був запроваджений до 24 квітня і, найімовірніше, продовжимо його до початку травня, — заявив прем’єр.

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Відповідно до вимог карантину, громадяни мають залишатися вдома і виходити лише за потреби, щоб не допустити поширення коронавірусної інфекції. Зважаючи на це, частина роботодавців перевела працівників на віддалений режим роботи.

Крім того, в Україні на карантин закриті усі навчальні заклади, у ВНЗ запроваджене дистанційне навчання, не працюють ТРЦ, розважальні об’єкти, заклади харчування, скасовані всі масові заходи.

У Києві, Дніпрі і Харкові не працює метрополітен.

У столиці навіть діє низка обмежень щодо перебування у магазинах та аптеках, у яких не має бути більше одієї людини на 10 квадратних метрів.

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